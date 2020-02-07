Он не объявлялся уже пятый день

В Киеве пропал мужчина среднего возраста

Родные объявили в розыск 40-летнего Виталия Вацковского. Мужчина еще 3 февраля ушел из дома на ул. Лисковской, 2/71, и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на паблик "Троещина FB" в социальной сети Facebook.

Отмечается, что мужчина 1979 года рождения был одет в пальто и туфли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Виталия Вацковского, просят сообщить по телефонам (063) 618-44-23 и (095) 378-15-27 его матери.

В комментариях кияляне отмечают, что раньше его видели.

«Очень часто раньше видела этого парня во дворе, мы живём в соседнем доме. В понедельник видела его на перекрестке Цветаевой возле АТБ на светофоре», – написала одна женщина в сети.

Напомним, что на днях полицейские разыскали 14-летнюю девочку, которая ушла от родителей еще летом. Школьница сбежала с дома в июле 2019 года, оставив дома свой телефон. Родители рассказали тогда полиции, что она часто сбегала с дома на пару дней, но на такой долгий срок впервые. Об этом информировали в Главном Управлении Нацполиции Киева.

Долгое время о ней ничего не было слышно. Факт ее исчезновения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой пропавшая без вести.

Также мы писали, что 3 января бесследно исчезла харьковчанка исчезла по дороге с работы. 31-летняя Татьяна Кравцова (Головина) 3 февраля вышла с работы в Немышлянском районе города по направлению к дому, куда, по словам тех, кто разыскивает ее, всего пять минут ходьбы. Однако ни через пять минут, ни через час на пороге своей квартиры она так и не появилась.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщить по номеру 066 0355857 или позвонить в полицию «102».

Напомним, цены на проезд изменятся в Киеве: где придется заплатить больше.

Как сообщала Politeka, уровень загрязнения воздуха бьет рекорды в Киеве: районы, где лучше не находиться.

Также Politeka писала, что под Харьковом нашли пропавшую школьницу, но было уже поздно, появились подробности рокового дня.