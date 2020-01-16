У Києві та Київській області 16 січня у зв'язку з ускладненням погодних умов оголошено жовтий рівень небезпеки

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними Українського гідрометцентру при ДСНС, 16 січня у Києві та області очікується сильний туман. Видимість на дорогах погіршає до 200-500 метрів.

У зв'язку з ускладненням погодних умов синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Нагадаємо, як стало відомо раніше, київський ТРЦ «Ocean Plaza» залило окропом, через що деякі відвідувачі обварили собі ноги.

«У Києві ТРЦ "Ocean Plaza" затопило окропом. Люди обварили собі ноги. Є ризик замикання, внаслідок чого може початися пожежа», - повідомлялося в соцмережах.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно, як кілька поверхів ТРЦ буквально залило окропом. Це все супроводжується криками людей, які намагаються врятуватися від води.

«Сиділи в Руколі – прорвало гарячу воду. Ніколи такого не бачив. Подивіться на цей кошмар. Пи**ц. Це Оушен – центр Києва», - говорить один з очевидців інциденту.

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