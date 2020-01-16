В Киеве и Киевской области 16 января в связи с осложнением погодных условий объявлен желтый уровень опасности

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Украинского гидрометцентра при ГСЧС, 16 января в Киеве и области ожидается сильный туман. Видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.

В связи с осложнением погодных условий синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Напомним, как стало известно ранее, киевский ТРЦ «Ocean Plaza» залило кипятком, из-за чего некоторые посетители обварили себе ноги.

«В Киеве ТРЦ "Ocean Plaza" затопило кипятком. Люди обварили себе ноги. Есть риск замыкания, вследствие чего может начаться пожар», - сообщалось в соцсетях.

Уточним, что на опубликованных кадрах видно, как несколько этажей ТРЦ буквально залило кипятком. Это все сопровождается криками людей, которые пытаются спастись от воды.

«Сидели в Рукколе – прорвало горячую воду. Никогда такого не видел. Посмотрите на этот кошмар. Пи**ц. Это Оушен – центр Киева», - говорит один из очевидцев инцидента.

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