Народний депутат від фракції "Батьківщина" IV скликання Юрій Прокопчук побився з охоронцем одного з ЖК під Києвом

Інцидент стався пізно увечері 14 січня в селі Петропавлівська Борщагівка, передає " Обозреватель". (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Колишній нардеп приїхав до входу, але був без ключів, і вирішив підняти шлагбаум самостійно. З цієї причини у нього виник конфлікт з охоронцем.

Сутичка потрапила на камеру відеоспостереження.

Спочатку Прокопчук підійшов до шлагбауму і деякий час щось говорив охоронцеві, після підняв шлагбаум і зайшов у сторожку – звідти вони вибігли вже удвох. За інформацією поліції, обидві сторони – як екс-нардеп, так і охоронець - написали заяви в поліцію. Зараз відкрито два провадження за статтею 125 Кримінального Кодексу України – умисне нанесення легких тілесних ушкоджень.

До речі, на відео опублікований інцидент і за 2018 рік – тоді Прокопчук в тому ж ЖК зламав шлагбаум.

Вночі Юрій Прокопчук переніс операцію, під час якої лікарі наклали шви на рани.

Зазначимо у соцмережі Прокопчук заявив, що його ще й пограбували, а сама охоронна фірма – це "кримсько-донецькі переселенці, які легалізувалися в охоронні структури". Однак цей пост він незабаром видалив.

Юрій Прокопчук був народним депутатом з 23 листопада 2007 року по 12 грудня 2012 року.

Нагадаємо, 19 грудня депутат від "ОПЗЖ" Ілля Ківа накинувся на Андрія Мотовиловцев з "Слуги народу". Варто відзначити, що знову бійка сталася на засіданні аграрного комітету, коли парламентарі вивчали поправки до скандального законопроекту. Але причиною став не закон. Голова комітету Микола Сольський поставив на голосування пропозицію обрати час до якого триватиме обговорення. Що і викликало гострі суперечки серед депутатів.

Ківу і Мотовиловца ледве вдалося заспокоїти. Намагаючись розборонити забіяк, своє отримав Нестор Шуфрич.

Есть в ЖК Аметист, что на Петропавловской Борщаговке, бывший народный депутат - Прокопчук Юрий Владимирович, который уже далеко не первый раз кошмарит жителей и ломает шлагбаум этого закрытого ЖК, где жильцы сами проголосовали за охрану и платят. Этот «бывший» мало того, что не платит, а теперь уже и руки поднимает на охрану и портит наше имущество. Вчера вызвали полицию и написали заявление. А он, будучи пьяным, сказал, что у него воруют деньги. Есть желающие узнать, как у депутата дела и почему в декларации нет этой квартиры? P.S: на видео два инцидента - в 2018 и вчера. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 15. Januar 2020

Нагадаємо, депутати отримали різки за непослух: хто з народних обранців вів себе «недобре» в цьому році.

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