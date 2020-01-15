Народный депутат от фракции "Батьківщина" IV созыва Юрий Прокопчук подрался с охранником одного из ЖК под КИевом

Инцидент произошел поздним вечером 14 января в селе Петропавловская Борщаговка, передает "Обозреватель". (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Бывший нардеп приехал ко входу, но был без ключей, и решил поднять шлагбаум самостоятельно. По этой причине у него возник конфликт с охранником.

Стычка попала на камеру видеонаблюдения.

Сначала Прокопчук подошел к шлагбауму и некоторое время что-то говорил охраннику, после поднял шлагбаум и зашел в сторожку – оттуда они выбежали уже вдвоем. По информации полиции, обе стороны – как экс-нардеп, так и охранник - написали заявления в полицию. Сейчас открыто два производства по статье 125 Уголовного Кодекса Украины – умышленное нанесение легких телесных повреждений.

К слову, на видео опубликован инцидент и за 2018 год – тогда Прокопчук в том же ЖК сломал шлагбаум.

Ночью Юрий Прокопчук перенес операцию, во время которой врачи наложили швы на его раны.

Отметим в соцсети Прокопчук заявил, что его еще и ограбили, а сама охранная фирма – это "крымско-донецкие переселенцы, которые легализировались в охранные структуры". Однако этот пост он вскоре удалил.

Юрий Прокопчук был народным депутатом с 23 ноября 2007 года по 12 декабря 2012 года.

Напомним, 19 декабря депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива набросился на Андрея Мотовиловцев из "Слуги народа". Стоит отметить, что драка снова произошла на заседании аграрного комитета, когда парламентарии изучали поправки к скандальному законопроекту. Но причиной стал не закон. Председатель комитета Николай Сольский поставил на голосование предложение выбрать время до которого будет продолжаться обсуждение. Что и вызвало острые споры среди депутатов.

Киву и Мотовиловца едва удалось успокоить. Пытаясь разнять дерущихся, свое получил Нестор Шуфрич.

Есть в ЖК Аметист, что на Петропавловской Борщаговке, бывший народный депутат - Прокопчук Юрий Владимирович, который уже далеко не первый раз кошмарит жителей и ломает шлагбаум этого закрытого ЖК, где жильцы сами проголосовали за охрану и платят. Этот «бывший» мало того, что не платит, а теперь уже и руки поднимает на охрану и портит наше имущество. Вчера вызвали полицию и написали заявление. А он, будучи пьяным, сказал, что у него воруют деньги. Есть желающие узнать, как у депутата дела и почему в декларации нет этой квартиры? P.S: на видео два инцидента - в 2018 и вчера. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 15. Januar 2020

Напомним, депутаты получили розги за непослушание: кто из народных избранников вел себя «нехорошо» в этом году.

Как сообщала Politeka, путинский депутат решил украсть историческую гордость Украины: "Это наше, извините".

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