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В одному з магазинів Києва помітили кишенькову злодійку, яка грабувала покупців



Як повідомляється в одному з українських телеграм-каналів, що за той час, протягом якого злодійка знаходилася в магазині, вона встигла пограбувати декількох покупців, які в цей час вибирали одяг для примірки, передає Politeka.net

“Працювала” жінка навіть не ховаючи обличчя, прикриваючись вішалками з іншим одягом.

Крім того, нещодавно ми писали, що в Печерському районі Києва промишляв літній кишеньковий злодій.

Крадієм виявився справжній ветеран — 75-річний чоловік.

Зловмисник ризикнув та витягнув гаманець з кишені куртки в приміщенні ресторану.

Саме співробітники оперативно-розшукового відділу і побачили, як злочинець витягнув гаманець з банківськими картками та грошима.

Правоохоронці затримали злодія відразу після скоєння злочину.

Зловмисником виявився 75-річний житель Черкаської області. Раніше чоловіка вже судили за аналогічні злочини. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі згідно з частиною 1 статті 185 (Крадіжка) КК України.

Нагадаємо, батьки кинули трьох дітей на холод без їжі під Києвом.

Як повідомляла Politeka, небезпечне повітря накрло два райони Києва.

Також Politeka писала, що в Києві пасажир "Укрзалізниці" ледь не попрощався з життям.