Это может произойти с каждым!

В одном из магазинов Киева заметили карманную воровку, которая грабила покупателей



Как сообщается в одном из украинских телеграм-каналов, что за то время, в течение которого воровка находилась в магазине, она успела ограбить нескольких покупателей, которые в это время выбирали одежду для примерки, передает Politeka.net

“Работала” женщина даже не скрывая лицо, прикрываясь вешалками с другой одеждой.

Кроме того, недавно мы писали, что в Печерском районе Киева промышлял пожилой карманный вор.

Преступником оказался настоящий ветеран — 75-летний мужчина.

Злоумышленник рискнул и вытащил кошелек из кармана куртки в помещении ресторана.

Именно сотрудники оперативно-розыскного отдела и увидели, как преступник вытащил кошелек с банковскими картами и деньгами. Правоохранители задержали вора сразу после совершения преступления.

Злоумышленником оказался 75-летний житель Черкасской области. Ранее мужчину уже судили за аналогичные преступления. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы согласно части 1 статьи 185 (Кража) УК Украины.

Напомним, родители бросили троих детей на холод без еды под Киевом.

Как сообщала Politeka, опасный воздух накрыл два района Киева.

Также Politeka писала, что в Киеве пассажир "Укрзализныци" едва не простился с жизнью.