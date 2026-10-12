В Переяславской больнице запустили бесплатное зубопротезирование для защитников. Услуга доступна независимо от места регистрации — протезы изготавливают в Киеве, а фиксируют на месте. Рассказываем, кто имеет право и какие документы нужны.

Бесплатное зубопротезирование для военных в Киевской области теперь доступно — в Переяславской больнице стартовало новое направление ортопедической стоматологии. Медучреждение заключило договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), поэтому военнослужащие и ветераны могут получить полный цикл стоматологической помощи независимо от места регистрации.

Как сообщает Proslav, пациентов нового направления принимают трое врачей ортопедов-стоматологов, работающих по утверждённому графику. Первого больного по новой программе принял Виталий Волошин — специалист с 40-летним стажем, ранее возглавлявший протезное отделение в стоматологической поликлинике. Также приём ведут специалисты Денис Маевский и Тимофей Ермолаев.

Кто имеет право на бесплатную услугу

Первым пациентом по новой программе стал 61-летний демобилизованный военный Алексей Владимирович, который из-за специфики службы потерял зубы и нуждался в комплексной ортопедической помощи. Ветеран поделился: за годы службы все зубы выпали, ранее ему поставили временные протезы, а теперь в родной больнице появилась полноценная услуга.

Бесплатное зубопротезирование могут получить три категории: участники боевых действий (УБД), лица с инвалидностью вследствие войны, а также военнослужащие, проходящие службу на территории Украины, но ещё не получившие статус УБД.

Где изготавливают протезы

Чтобы избежать миллионных расходов на обустройство собственной зуботехнической мастерской, больница применила принцип аутсорсинга. Через систему Prozorro учреждение заключило договор с киевским стоматологическим центром ООО «Профессионал – Дентал».

Все подготовительные клинические процедуры — осмотр, санация, снятие оттисков — проводятся на базе Переяславской больницы. Оттиски направляют в Киев, где столичные зубные техники изготавливают современные протезы, после чего местные ортопеды проводят их фиксацию. Срок ожидания готовой конструкции — до 10 дней.

По словам директора больницы Андрея Нечипорука, такая логистика позволяет уложиться в тарифы НСЗУ, обеспечив пациента полноценными протезами без каких-либо доплат с его стороны. Ветеранам больше не нужно тратить время на поездки в столицу.

Как получить услугу: маршрут пациента

Заведующая консультативно-диагностической поликлиникой Лидия Стефанская объясняет алгоритм действий. Сначала пациент проходит первичный осмотр. Если есть показания к зубопротезированию и имеется направление от врача-стоматолога, пациент пишет заявление. На этапе подготовки проводится полная санация ротовой полости — лечение кариеса или хирургическое удаление корней. После полного заживления тканей начинается ортопедический этап.

Какие документы нужны

Паспорт гражданина Украины и РНОКПП (идентификационный код).

Удостоверение УБД, удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны или военный билет.

Для действующих военных без статуса УБД — справка о непосредственном участии в боевых действиях (форма 5).

Оригиналы и копии документов прилагаются к заявлению. Сейчас услуга зуболечения и зубопротезирования абсолютно бесплатна исключительно для военных и ветеранов в рамках программы медицинских гарантий. Впоследствии, после регистрации нового устава больницы и утверждения тарифов, аналогичный стоматологический сервис станет доступным и для гражданских, но уже на платной основе.

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