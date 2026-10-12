У Переяславській лікарні запустили безоплатне зубопротезування для захисників. Послуга доступна незалежно від місця реєстрації — протези виготовляють у Києві, а фіксують на місці. Розповідаємо, хто має право та які документи потрібні.

Безкоштовне зубопротезування для військових у Київській області тепер доступне — у Переяславській лікарні стартував новий напрям ортопедичної стоматології. Медзаклад уклав договір із Національною службою здоров'я України (НСЗУ), тож військовослужбовці та ветерани можуть отримати повний цикл стоматологічної допомоги незалежно від місця реєстрації.

Як повідомляє Proslav, пацієнтів нового напряму приймають троє лікарів ортопедів-стоматологів, які працюють за затвердженим графіком. Першого хворого за новою програмою прийняв Віталій Волошин — фахівець із 40-річним стажем, який раніше очолював протезне відділення у стоматологічній поліклініці. Також прийом ведуть спеціалісти Денис Маєвський та Тимофій Єрмолаєв.

Хто має право на безоплатну послугу

Першим пацієнтом за новою програмою став 61-річний демобілізований військовий Олексій Володимирович, який через специфіку служби втратив зуби і потребував комплексної ортопедичної допомоги. Ветеран поділився: за роки служби всі зуби повипадали, раніше йому поставили тимчасові протези, а тепер у рідній лікарні з'явилася повноцінна послуга.

Безоплатне зубопротезування можуть отримати три категорії осіб: учасники бойових дій (УБД), особи з інвалідністю внаслідок війни, а також військовослужбовці, які проходять службу на території України, але ще не набули статусу УБД.

Де виготовляють протези

Щоб уникнути мільйонних витрат на облаштування власної зуботехнічної майстерні, лікарня застосувала принцип аутсорсингу. Через систему Prozorro заклад уклав договір із київським стоматологічним центром ТОВ «Професіонал – Дентал».

Усі підготовчі клінічні процедури — огляд, санація, зняття відбитків — проводяться на базі Переяславської лікарні. Відбитки направляють до Києва, де столичні зубні техніки виготовляють сучасні протези, після чого місцеві ортопеди проводять їх фіксацію. Термін очікування на готову конструкцію — до 10 днів.

За словами директора лікарні Андрія Нечипорука, така логістика дозволяє вкластися у тарифи НСЗУ, забезпечивши пацієнта повноцінними протезами без жодних доплат з його боку. Ветеранам більше не потрібно витрачати час на поїздки до столиці.

Як отримати послугу: маршрут пацієнта

Завідувачка консультативно-діагностичної поліклініки Лідія Стефанська пояснює алгоритм дій. Спочатку пацієнт проходить первинний огляд. Якщо є показання до зубопротезування та наявне направлення від лікаря-стоматолога, пацієнт пише заяву. На етапі підготовки проводиться повна санація ротової порожнини — лікування карієсу або хірургічне видалення коренів. Після повного загоєння тканин розпочинається ортопедичний етап.

Які документи потрібні

Паспорт громадянина України та РНОКПП (ідентифікаційний код).

Посвідчення УБД, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або військовий квиток.

Для діючих військових без статусу УБД — довідка про безпосередню участь у бойових діях (форма 5).

Оригінали та копії документів додаються до заяви. Наразі послуга зуболікування та зубопротезування абсолютно безкоштовна виключно для військових і ветеранів у межах програми медичних гарантій. Згодом, після реєстрації нового статуту лікарні та затвердження тарифів, аналогічний стоматологічний сервіс стане доступним і для цивільних, але вже на платній основі.

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