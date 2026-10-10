Работа в украинском IT-секторе стала менее доступна: в сентябре работодатели опубликовали 6340 вакансий. Это на 11,9% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

Работа в то же время стала более сложной для тех, кто претендует на популярные специализации.

По данным DOU, год назад компании разместили 7194 предложения. В третьем квартале 2026-го количество объявлений также уменьшилось на 6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Пик пришелся на март — тогда площадка зафиксировала почти 8 тысяч предложений.

Наибольшее сокращение за квартал произошло в маркетинге, дизайне и Front-end. Для маркетологов стало на 351 вакансию меньше, для дизайнеров – на 142, а для Front-end-инженеров – на 140.

Особенно изменилась ситуация у Front-end. В январе было 302 предложения, а в сентябре осталось 91. За девять месяцев показатель упал более чем в три раза.

В то же время, количество претендентов растет. В сентябре на вакансии через DOU откликнулось около 27 тысяч человек. В среднем одна позиция получала 38 заявок. Для Front-end показатель достиг 275 отзывов на одну вакансию .





Сложнее стало и тестировщикам. У QA в среднем было 113 кандидатов на одно объявление. Для Project Manager – 70, дизайнеров – 63, HR – 44.

Но есть направления, где ситуация обратная. У Hardware на одну позицию приходилось всего 3,5 отзыва. У Embedded – около шести, а у Security – восемь.

Спрос на специалистов по кибербезопасности тоже возрос. В сентябре работодатели опубликовали 134 таких предложения – это рекорд для категории.

Отдельно выделяется DefTech. За месяц там появилось 1395 вакансий, что стало новым максимумом. На них пришлось около 12,7 тысяч отзывов, то есть примерно девять кандидатов на одну позицию.

Следовательно, работа в технологической сфере остается, но спрос все сильнее зависит от конкретной специализации. Там, где количество предложений сокращается, кандидатам приходится конкурировать за одно место с десятками или даже сотнями претендентов.