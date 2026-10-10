Робота в українському IT-секторі стала менш доступною: у вересні роботодавці опублікували 6340 вакансій. Це на 11,9% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Робота водночас стала складнішою для тих, хто претендує на популярні спеціалізації.

За даними DOU, рік тому компанії розмістили 7194 пропозиції. У третьому кварталі 2026-го кількість оголошень також зменшилася на 6% порівняно з попередніми трьома місяцями. Пік припав на березень — тоді майданчик зафіксував майже 8 тисяч пропозицій.

Найбільше скорочення за квартал відбулося у маркетингу, дизайні та Front-end. Для маркетологів стало на 351 вакансію менше, для дизайнерів — на 142, а для Front-end-інженерів — на 140.

Особливо змінилася ситуація у Front-end. У січні було 302 пропозиції, а у вересні залишилася 91. За дев’ять місяців показник впав більш ніж утричі.

Водночас кількість претендентів зростає. У вересні на вакансії через DOU відгукнулися близько 27 тисяч людей. У середньому одна позиція отримувала 38 заявок. Для Front-end показник сягнув 275 відгуків на одну вакансію.





Складніше стало і тестувальникам. У QA в середньому було 113 кандидатів на одне оголошення. Для Project Manager — 70, дизайнерів — 63, HR — 44.

Але є напрями, де ситуація протилежна. У Hardware на одну позицію припадало лише 3,5 відгуку. У Embedded — близько шести, а в Security — вісім.

Попит на фахівців із кібербезпеки теж зріс. У вересні роботодавці опублікували 134 такі пропозиції — це рекорд для категорії.

Окремо виділяється DefTech. За місяць там з’явилося 1395 вакансій, що стало новим максимумом. На них припало близько 12,7 тисячі відгуків, тобто приблизно дев’ять кандидатів на одну позицію.

Отже, робота в технологічній сфері залишається, але попит дедалі сильніше залежить від конкретної спеціалізації. Там, де кількість пропозицій скорочується, кандидатам доводиться конкурувати за одне місце з десятками або навіть сотнями претендентів.