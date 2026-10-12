Право на відстрочку від мобілізації у 2026 році мають не всі студенти: закон чітко перелічує умови, а оформити пільгу можна онлайн через «Резерв+».

Питання мобілізації в Україні для студентів зводиться передусім до відстрочки від призову. У 2026 році правила чітко регламентовані статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», про що нагадує освітній портал Rayon.in.ua: кого саме звільняють від призову під час навчання, а кому відмовляють.

Хто має право на відстрочку: чотири обов'язкові умови

Щоб студент отримав відстрочку, він повинен одночасно відповідати кільком вимогам. Перша і головна — навчання на денній або дуальній формі. Заочна, вечірня та дистанційна форми права на відстрочку не дають.

Друга умова — послідовність здобуття освіти: кожен наступний рівень має бути вищим за попередній. Третя — рівень освіти здобувається вперше. Тобто друга вища освіта того самого рівня (наприклад, другий диплом бакалавра) підстав для відстрочки не створює.

Окремо закон виключає тих, хто навчається за військовими або оборонними спеціальностями — для таких студентів діє інший порядок.

Кому відстрочку точно не дадуть

Студент втрачає право на відстрочку, якщо його відрахували з вишу або він перебуває в академічній відпустці — сама по собі «академка» відстрочки не дає. Не отримають її й ті, хто вже завершив нормативний термін навчання, але ще не забрав диплом.

Також у переліку тих, кому відмовлять, — здобувачі другої вищої освіти одного рівня та студенти заочних, вечірніх і дистанційних програм.

Як оформити відстрочку через «Резерв+»

Найшвидший спосіб — застосунок «Резерв+». Спершу переконайтеся, що ваші дані актуальні. Далі в меню оберіть опцію «Подати запит на відстрочку» і вкажіть підставу — «За навчанням».

Система автоматично надішле запит до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Якщо навчальний заклад вчасно вніс ваші дані, статус студента підтвердиться, і в електронному військово-обліковому документі (ВОВ) з'явиться позначка з QR-кодом про строк дії відстрочки.

Відстрочка надається на строк до кінця поточного навчального семестру. Після завершення сесії дані потрібно оновлювати, щоб підтвердити, що ви продовжуєте навчання.

Чому можуть відмовити?

Найчастіша причина — відсутність даних у ЄДЕБО: якщо університет їх не вніс, «Резерв+» не зможе підтвердити статус студента, тож варто звернутися до деканату. Відмову можна отримати й через порушення послідовності здобуття освіти, а також якщо вчасно не подати запит на продовження відстрочки після початку нового семестру.

Раніше Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: кому можуть автоматично скасувати відстрочку.

Також Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: юрист пояснив, кого з 18-річних можуть не випустити за кордон.