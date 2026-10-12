Право на отсрочку от мобилизации в 2026 году имеют не все студенты: закон четко перечисляет условия, а оформить льготу можно онлайн через «Резерв+».

Вопрос мобилизации в Украине для студентов сводится прежде всего к отсрочке от призыва. В 2026 году правила четко регламентированы статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», о чем напоминает образовательный портал Rayon.in.ua: кого именно освобождают от призыва во время учебы, а кому отказывают.

Кто имеет право на отсрочку: четыре обязательных условия

Чтобы студент получил отсрочку, он должен одновременно отвечать нескольким требованиям. Первое и главное — обучение на дневной или дуальной форме. Заочная, вечерняя и дистанционная формы права на отсрочку не дают.

Второе условие — последовательность получения образования: каждый следующий уровень должен быть выше предыдущего. Третье — уровень образования получается впервые. То есть второе высшее образование того же уровня (например, второй диплом бакалавра) оснований для отсрочки не создает.

Отдельно закон исключает тех, кто учится по военным или оборонным специальностям — для таких студентов действует иной порядок.

Кому отсрочку точно не дадут

Студент теряет право на отсрочку, если его отчислили из вуза или он находится в академическом отпуске — сама по себе «академка» отсрочки не дает. Не получат ее и те, кто уже завершил нормативный срок обучения, но еще не забрал диплом.

Также в перечне тех, кому откажут, — получатели второго высшего образования одного уровня и студенты заочных, вечерних и дистанционных программ.

Как оформить отсрочку через «Резерв+»

Самый быстрый способ — приложение «Резерв+». Сначала убедитесь, что ваши данные актуальны. Далее в меню выберите опцию «Подать запрос на отсрочку» и укажите основание — «По обучению».

Система автоматически отправит запрос в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО). Если учебное заведение вовремя внесло ваши данные, статус студента подтвердится, и в электронном военно-учетном документе появится отметка с QR-кодом о сроке действия отсрочки.

Отсрочка предоставляется на срок до конца текущего учебного семестра. После завершения сессии данные нужно обновлять, чтобы подтвердить, что вы продолжаете обучение.

Почему могут отказать?

Самая частая причина — отсутствие данных в ЕДЕБО: если университет их не внес, «Резерв+» не сможет подтвердить статус студента, поэтому стоит обратиться в деканат. Отказ можно получить и из-за нарушения последовательности получения образования, а также если вовремя не подать запрос на продление отсрочки после начала нового семестра.

Ранее Politeka сообщала, мобилизация в Украине: кому могут автоматически отменить отсрочку.

Также Politeka сообщала, мобилизация в Украине: юрист объяснил, кого из 18-летних могут не выпустить за границу.