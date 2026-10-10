Мобілізація в Україні передбачає право окремих громадян на відстрочку від призову.

Мобілізація в Україні водночас не означає, що отримане звільнення від призову діятиме безстроково.

Як пояснила адвокатка Тетяна Лебєдєва, після оновлення інформації у державних реєстрах право на відстрочку в окремих випадках може зникнути автоматично через «Резерв+».

Одна з причин — зміна сімейних обставин. Наприклад, багатодітний батько втрачає відповідну підставу в день, коли старшій дитині виповнюється 18 років. Аналогічна ситуація можлива після розлучення з дружиною, яка має інвалідність.

Ще одна підстава пов’язана з навчанням. Студент користується відстрочкою протягом періоду, коли має відповідний статус. Якщо його відрахували або навчання завершилося, право припиняється після оновлення відомостей.

Окремі правила діють для людей, які отримали звільнення від призову через догляд за родичем. Така підстава чинна протягом строку, на який видано відповідний акт. Зазвичай це один рік.

Водночас після смерті людини, за якою здійснювався догляд, інформація поки не завжди автоматично потрапляє до державних реєстрів. Через це зміни можуть не відображатися одразу.

Мобілізація в Україні також стосується працівників, які мають бронювання. Воно може припинитися, якщо компанія втрачає статус критично важливого підприємства або людина звільняється, а роботодавець повідомляє про це територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

При цьому саме бронювання не зникає лише через зміну правил. Підприємствам, які мають критичний статус, потрібно підтверджувати відповідність установленим критеріям.

Тому громадянам із відстрочкою важливо стежити за власними обставинами та актуальністю даних у державних реєстрах. Зміна підстави, яка давала право на звільнення від призову, може вплинути на його чинність.