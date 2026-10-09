Мобілізація в Україні триває в умовах воєнного стану, а разом із нею виникають суперечки щодо повноважень територіальних центрів комплектування.

Мобілізація в Україні також супроводжується випадками, коли військовозобов’язаних доставляють до приміщень ТЦК та утримують там проти їхньої волі.

За словами адвокатки Надії Корінної, працівники таких центрів не мають права самостійно проводити адміністративне затримання. Такі повноваження належать поліції.

Юристка пояснила, що адміністративне затримання здійснюють саме правоохоронці. У стандартній ситуації його тривалість не повинна перевищувати трьох годин.

Є й виняткові випадки, коли термін може сягати трьох діб. При цьому про факт затримання мають повідомити родичів людини. Також інформація передається до регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Тобто саме перебування громадянина в ТЦК ще не означає, що його можуть примусово утримувати там необмежений час.

Яка відповідальність можлива

Якщо співробітники ТЦК силоміць утримують людину без законних підстав, ситуація може мати вже кримінально-правові наслідки.

Залежно від обставин такі дії можуть підпадати під статтю 146 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Окремо може розглядатися стаття 426-1 ККУ. Вона стосується перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, зокрема в умовах воєнного стану.

Якщо до ситуації залучили поліцію

Окреме питання виникає тоді, коли під час інциденту присутні поліцейські.

У такому випадку, за словами адвокатки, правова оцінка дій правоохоронців може проводитися за статтею 365 Кримінального кодексу. Вона передбачає відповідальність за перевищення влади або службових повноважень.

Тому Мобілізація в Україні не скасовує вимог закону щодо порядку затримання громадян. Навіть під час воєнного стану представники різних органів мають діяти лише в межах наданих їм повноважень.

Для військовозобов’язаного в такій ситуації важливо зафіксувати обставини події та, за можливості, звернутися по правову допомогу. А питання законності дій конкретних посадовців має оцінюватися з урахуванням усіх деталей випадку.

Отже, Мобілізація в Україні сама по собі не дає працівникам ТЦК права довільно позбавляти людину свободи. Адміністративне затримання має проводитися уповноваженими законом органами та з дотриманням встановленої процедури.