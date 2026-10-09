Мобилизация в Украине продолжается в условиях военного положения, а вместе с ней возникают споры по поводу полномочий территориальных центров комплектования.

Мобилизация в Украине также сопровождается случаями, когда военнообязанных доставляют в помещения ТЦК и удерживают там против их воли.

По словам адвоката Надежды Коренной, работники таких центров не имеют права самостоятельно проводить административное задержание. Такие полномочия принадлежат полиции.

Юрист объяснила, что административное задержание осуществляют именно правоохранители. В стандартной ситуации его продолжительность не должна превышать трех часов.

Есть и исключительные случаи, когда срок может достигать трех суток. При этом факт задержания должны сообщить родственникам человека. Также информация передается в региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

То есть, именно пребывание гражданина в ТЦК еще не означает, что его могут принудительно содержать там неограниченное время.

Какая ответственность возможна

Если сотрудники ТЦК силой удерживают человека без законных оснований, ситуация может иметь уже уголовно-правовые последствия.

В зависимости от обстоятельств, такие действия могут подпадать под статью 146 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Отдельно может рассматриваться статья 426-1 УКУ. Она касается превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий, в частности, в условиях военного положения.

Если к ситуации привлекли полицию

Отдельный вопрос возникает, когда во время инцидента присутствуют полицейские.

В таком случае, по словам адвоката, правовая оценка действий правоохранителей может проводиться по статье 365 Уголовного кодекса. Она подразумевает ответственность за превышение власти или служебных полномочий.

Поэтому Мобилизация в Украине не отменяет требования закона о порядке задержания граждан. Даже во время военного положения представители разных органов должны действовать только в пределах предоставленных им полномочий.

Для военнообязанного в такой ситуации важно зафиксировать обстоятельства происшествия и, по возможности, обратиться за правовой помощью. Вопрос законности действий конкретных должностных лиц должен оцениваться с учетом всех деталей случая.

Следовательно, мобилизация в Украине сама по себе не дает работникам ТЦК права произвольно лишать человека свободы. Административное задержание должно производиться уполномоченными законом органами и с соблюдением установленной процедуры.