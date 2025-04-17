Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Киеве на 18 апреля и рассказали, чего ждать от этого весеннего дня.

Прогноз погоды в Киеве на 18 апреля сулит комфортное весеннее тепло и облачность, но сухость, сообщает Politeka.

С самого утра температура будет держаться на уровне +11–14°, днем ​​воздух прогреется до +23°, а вечером снизится до +18°. Без осадков. Ветер будет слабым - до 3,6 м/с, давление будет слегка колебаться в пределах 749-752 мм рт. ст., влажность будет постепенно уменьшаться с 65% до 32%.

В городе день пройдет без солнца, но с приятной температурой, которая позволит удобно провести время на улице. Прогноз погоды в Киеве на 18 апреля подтверждает приход настоящей весны: народный календарь отмечает, что в этот день окончательно теряет силу зима, а природа просыпается - появляются сверчки.

Этой даты в прошлом наблюдались как сильные морозы, так и жаркое тепло: в 1895 году температура опускалась до -4°, а в 1920 достигала +25°.

День будет стабильным, так что никаких неприятных сюрпризов ожидать не стоит — отличный повод для прогулок и планирования активного отдыха под открытым небом.

Следующие дни тоже обещают быть теплыми, так что жители столицы могут постепенно переходить на весенний гардероб. Синоптики советуют воспользоваться благоприятнными погодными условиями для прогулок, ведь таких теплых дней с каждой неделей будет больше.

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