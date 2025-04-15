В ДТЭК предупредили о точном времени и локациях, где в Киеве и области будут действовать графики отключения света в среду, 16 апреля 2025 года.

В ряде населенных пунктов Киевской области в среду, 16 апреля 2025 года, ДТЭК вводит локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

Ограничения электроснабжения будут действовать в разных общинах и будут продолжаться до 10 часов в сутки.

В частности, ДТЭК запланировал проведение профилактических работ в электросети в пределах Дымерской общины. Поэтому 16 апреля в промежутке с 9:00 до 19:00 графики отключения света будут действовать в следующих населенных пунктах:

село Богданы на улице Киевская;

село Пылява по ул.Майская;

с.Толокунь по улице Набережной;

с.Сухолучье (Мира, Садовая, Майская);

с.Ясногородка (Соборная, Коллективная).

Также плановые обесточения в среду состоятся на территории Немишаевской поселковой общины в Бучанском районе – ориентировочно с 8:30 до 17:00 без электроэнергии останутся жители села Микуличи по улицам Строительная, Железнодорожная, Гулака-Артемовского.

Что касается Киева и других населенных пунктов области, то ДТЭК не сообщал о введении других графиков отключения света на 16 апреля. Если ситуация изменится, об этом объявят отдельно, пишет Politeka.

Кроме того, эксперты "Укрэнерго" просят украинцев перенести активное потребление электроэнергии на дневные часы, когда активно работают бытовые солнечные электростанции, и использовать мощные электрические приборы примерно с 10:00 до 18:00.

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