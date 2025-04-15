В марте 2025 года зафиксирован самый высокий показатель инфляции с начала года – потребительские цены выросли на 1,5% за месяц, продолжается подорожание продуктов в Киеве и в апреле, сообщает Politeka.net.

По данным отчета Госстата, с начала года инфляция на потребительском рынке составила 3,5%.

Основным фактором стали война, непогода, увеличение тарифов. Так, в начале 2025 года их ценники выросли на 4,2%, а в годовом измерении — на 17,4%. Больше всего за последние 12 месяцев подорожали:

яйца — на 44,7%, в том числе только в марте стоимость возросла на 18,8% по сезонным причинам;

подсолнечное масло – на 35,4% (плюс 1,7% в месяц);

овощи – на 32,3% (плюс 1,6% в марте).

По официальным данным Минфина средняя стоимость за упаковку яиц в апреле 2025 года составляет 73,50 грн. Индекс потребительских цен за этот период составил 102,90%, что учитывает как обычные куриные яйца, так и перепелиные. Впрочем, в супермаркетах хватает дороже вариантов — некоторые бренды предлагают десяток яиц за 100 грн и более.

Неизбежно подорожание продуктов в Киеве в апреле подсолнечное масло. В апреле в местных магазинах стоимость бутылки варьировалась от 31 до 92 гривен в зависимости от бренда и торговой сети. Средняя рыночная - составила 77,5 гривен за бутылку.

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