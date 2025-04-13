Синоптики склали прогноз погоди в Києві на тиждень з 14 по 20 квітня та порадували прогнозами.

Вже намічаються певні погодні зміни після різкого похолодання та снігопадів, синоптики склали прогноз погоди у Києві на тиждень з 14 по 20 квітня, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Укргідрометцентрі.

Синоптики склали прогноз погоди в Києві на тиждень з 14 по 20 квітня. 14.04 ясною погодою нас цей день не порадує - хмари закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів. Тмпература повітря підніметься до +15 градусіів.

У вівторок 15-ого повітря прогріється до +17 градусів. Цей день обіцяє бути хмарним, що триматиметься до самого вечора. Без дощів. Наші предки вважали, якщо у цей день весняні води течуть повільно, лід тоне, значить, буде тяжко людям цього року.

Середа 16-ого розпочнеться без дощів, до кінця дня сонце закриють хмари. Температура – від +10 до +19 градусів. За прикметами, у цей час наші пращури продовжували слідкувати за льодом: якщо він на озерах потоне – рік буде важким.

У четвер, 17-ого синоптики обіцяють від 14 до 21 зі знаком "+". Небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Здавна казали, коли вдень 17-ого спекотно, а вночі прохолодно – до хорошої погоди.

П'ятниця 18-ого, з самого ранку хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Температура повітря – +13 до +22. Наші предки гоіорили, сьогодні приходить перше справжнє тепло і прокидаються цвіркуни.

Субота 19-ого порадує. Хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися - прогріється від +14 до +23. В народі вірили, що цього числа, коли видавався й справді тихий день, то селяни примітили: "Це – до врожаю ранніх хлібів".

Неділя 20-ого, чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері знову проясниться. Протримається +15 до +24. З давен вірили, що з цього часу з'являються перші гриби – сморчки. Наші пращури спостерігали за небом: якщо на ньому було багато зірок – буде хороший врожай грибів і ягід

Отже прогноз погоди в Києві на тиждень з 14 по 20 квітня обіцяє потепління.

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