Експерти Укргідрометцентру поділилися свіжим прогнозом погоди в Києві та області на неділю, 13 квітня 2025 року.

Синоптики розповіли, чого чекати від прогнозу погоди в Києві та області на 13 квітня та оголосили попередження про небезпеку, пише Politeka.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, в неділю очікується мінлива хмарність. Вітер змінних напрямків сильно не дошкулятиме, бо буде слабим, до 3-8 метрів за секунду.

Експерти повідомляють, що вночі в Україні лише на південному сході місцями пройде невеликий мокрий сніг, а в решті регіонів, зокрема в Києві та області, прогноз погоди на 13 квітня обіцяє відсутність опадів.

Також прогноз погоди на 13 квітня передбачає, що в Київській області у нічні та вранішні години місцями можливий туман, повідомляє Politeka.

Укргідрометцентр на ніч знову попереджає про небезпеку заморозків у повітрі до 0-5 градусів морозу – це другий (помаранчевий) рівень небезпечності. Такі температури можуть завдати серйозної шкоди ранньоквітучим рослиним, зокрема плодовим деревам.

А от вдень очікується помітне потепління. Вдень по регіону температура підніметься до +10+15 градусів тепла, а у столиці будуть комфортні +13+15.

При цьому нічні заморозки навіть після цього потепління не відступлять, у ніч на понеділок знову на поверхні ґрунту очікується 0-5 градусів морозу – оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

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