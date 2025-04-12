Эксперты Укргидрометцентра поделились свежим прогнозом погоды в Киеве и области на воскресенье, 13 апреля 2025 года.

Синоптики рассказали, что ждать от прогноза погоды в Киеве и области на 13 апреля и объявили предупреждение об опасности, пишет Politeka.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в воскресенье ожидается переменная облачность. Ветер переменных направлений не помешает, потому что будет слабым, до 3-8 метров в секунду.

Эксперты сообщают, что ночью в Украине лишь на юго-востоке местами пройдет небольшой мокрый снег, а в остальных регионах, в частности, в Киеве и области, прогноз погоды на 13 апреля обещает отсутствие осадков.

Также прогноз погоды на 13 апреля предполагает, что в Киевской области в ночные и утренние часы местами возможен туман, сообщает Politeka.

Укргидрометцентр на ночь снова предупреждает об опасности заморозков в воздухе до 0-5 градусов мороза – это второй (оранжевый) уровень опасности. Такие температуры могут нанести серьезный вред раннецветущим растениям, в частности плодовым деревьям.

А вот днем ​​ожидается заметное потепление. Днем по региону температура поднимется до +10+15 градусов тепла, а в столице будут комфортные +13+15.

При этом ночные заморозки даже после этого потепления не отступят, в ночь на понедельник снова на поверхности почвы ожидается 0-5 градусов мороза – объявлен первый (желтый) уровень опасности.

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