Синоптики составили прогноз погоды в Киеве на неделю с 14 по 20 апреля и порадовали прогнозами.

Уже намечаются изменения после резкого похолодания и снегопадов, синоптики составили прогноз погоды в Киеве на неделю с 14 по 20 апреля, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

Синоптики заключили прогноз погоды в Киеве на неделю с 14 по 20 апреля. 14.04 - облака закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков. Температура воздуха поднимется до +15 градусов.

Во вторник 15-го воздух прогреется до +17 градусов. Этот день обещает быть облачным, что будет держаться до самого вечера. Без дождей. Наши предки почитали, если в этот день весны льются, то лед будет тонеть, значит, будет тяжело людям в этом году.

Среда 16 начнется без дождей, к концу дня солнце закроют тучи. Температура – ​​от +10 до +19 градусов. Наши предки продолжали следить за льдом: если он на озерах утонет - год будет тяжелым.

В четверг, 17-го синоптики обещают от 14 до 21 со знаком "+". Будет ясно, и тучи не омрачят его до конца дня. Издавна говорили, когда днем ​​17 жарко, а ночью прохладно – к хорошей плюсовой температуре.

Пятница восемнадцатого , с самого утра облаков на небе наблюдаться не будет, день обещает быть ясным. Температура воздуха – +13 до +22. Наши предки гоиорилы, сегодня приходит первое настоящее тепло и просыпаются сверчки.

Суббота девятнадцатого не порадует. Облака появятся на небе только для того, чтобы вечером рассеяться - прогреется от +14 до +23. В народе верили, что в это число, когда казался действительно тихий день, то крестьяне приметили: "Это - к урожаю ранних хлебов".

Воскресенье двадцатого, чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но вечером снова прояснится. Продержится +15 до +24. Издавна верили, что с этого времени появляются первые грибы – сморчки. Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошей, то будет тепло.

Итак, прогноз погоды в Киеве на неделю с 14 по 20 апреля обещает потепление.

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