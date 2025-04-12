Праздник в Вербное воскресенье символизирует встречу Иисуса Христа жителями Иерусалима в преддверии Его страданий, распятия и воскрешения, передает Politeka.
В 2025 году праздник выпадает на 13 апреля, дата ежегодно меняется и празднуется за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста.
В этот светлый день Иисус Христос прибыл в Иерусалим и был признан Мессией - Спасителем человечества.
Поздравления в прозе и стихах:
Да благословит вас Бог в этот святой день! Желаем вам не терять надежды на лучшее, с небес спустится на вас благодать! Пусть в доме будут покой и уют!
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Веточки тоненькие, кошки пушистые,
Пусть несут в дом радость, мир и счастье,
Пусть несут в сердце радость воскресения
Пусть направят наши души ко спасению.
Веточки тоненькие, котики ивовые,
Всех благословляют, чтобы были здоровы,
Чтобы жили в любви и достаток имели,
Чтобы в молитве и с Богом дети росли.
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Пусть Вербное воскресенье подарит тебе неистощимую радость! Будет счастливым и радостным станет этот день и станет он началом большого и светлого пути, на котором тебе всегда будут встречаться только добрые люди! С праздником и всех лучших благ.
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С Вербным воскресеньем поздравления,
Пусть ива здоровьица дает.
То лучшие с весны касания,
То ива с добром легонько бьет!
Будьте вы счастливы и здоровы,
Пусть только везет в жизни.
Пасха встретиться здоровой,
Жить благо в искренности все дни!
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