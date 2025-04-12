Вербное воскресенье, или на церковном языке - Вход Господень в Иерусалим, является одним из важнейших праздников в православном календаре.

Праздник в Вербное воскресенье символизирует встречу Иисуса Христа жителями Иерусалима в преддверии Его страданий, распятия и воскрешения, передает Politeka.

В 2025 году праздник выпадает на 13 апреля, дата ежегодно меняется и празднуется за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста.

В этот светлый день Иисус Христос прибыл в Иерусалим и был признан Мессией - Спасителем человечества.

Поздравления в прозе и стихах:

Да благословит вас Бог в этот святой день! Желаем вам не терять надежды на лучшее, с небес спустится на вас благодать! Пусть в доме будут покой и уют!

***

Веточки тоненькие, кошки пушистые,

Пусть несут в дом радость, мир и счастье,

Пусть несут в сердце радость воскресения

Пусть направят наши души ко спасению.

Веточки тоненькие, котики ивовые,

Всех благословляют, чтобы были здоровы,

Чтобы жили в любви и достаток имели,

Чтобы в молитве и с Богом дети росли.

***

Пусть Вербное воскресенье подарит тебе неистощимую радость! Будет счастливым и радостным станет этот день и станет он началом большого и светлого пути, на котором тебе всегда будут встречаться только добрые люди! С праздником и всех лучших благ.

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С Вербным воскресеньем поздравления,

Пусть ива здоровьица дает.

То лучшие с весны касания,

То ива с добром легонько бьет!

Будьте вы счастливы и здоровы,

Пусть только везет в жизни.

Пасха встретиться здоровой,

Жить благо в искренности все дни!

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