Українцям розповіли, скільки коштує паска до Великодня 2025 у Києві, ціни на інгредієнти та готову випічку зросли майже на 40%.

В Києві напередодні Великодня 2025, який цьогоріч святкуватиметься 20 квітня, українці стикаються зі значним подорожчанням інгредієнтів для випікання паски, передає Politeka.

У порівнянні з квітнем минулого року, вартість основних продуктів зросла на 38,6%.

Найбільше подорожчали: вершкове масло – на 71%, яйця – на 61%, молоко – на 31%.

Уже зараз супермаркети по всій Україні пропонують широкий вибір святкової випічки. Ціни стартують від 30 грн за 100 грамів.

Огляд цін на паски у супермаркетах Києва:

NOVUS: починаючи з 29,9 грн за 100 г, 49,99 за 200, 79,99 за 500 грам.

"Сільпо": власна випічка – 34,99 (100 г), 79,99 (300 грам), 129 грн (500 г).

"Епіцентр": здобна – від 36 за 100 г, 125 (450 ), 230 гривен (1 кілограм).

Сирна – 190 (550) , кекс з журавлиною та родзинками – 265 (620).

Елітні варіанти: з глазурованими сухофруктами та горіхами – 169 (300), "Фірмова" з мигдалем – 199 (500), кекси Biscotti – 129 (245 грам).

Таким чином, приготування або купівля головного атрибута Великодня у 2025 році в Києві обійдеться дорожче, ніж минулого року. Але попри зростання цін, попит на святкову випічку залишається стабільним.

Аналітики прогнозують і надалі збільшення попиту і цін на продукти у передсвятковий період.

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