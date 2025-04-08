Украинцам рассказали, сколько стоит пасха к Пасхе 2025 в Киеве, цены на ингредиенты и готовую выпечку выросли почти на 40%.

В Киеве накануне Пасхи 2025 , которая будет праздноваться 20 апреля, украинцы сталкиваются со значительным подорожанием ингредиентов для выпекания кулича, передает Politeka.

По сравнению с апрелем прошлого года стоимость основных продуктов выросла на 38,6%.

Больше всего подорожали: сливочное масло – на 71%, яйца – на 61%, молоко – на 31%.

Уже сейчас супермаркеты по всей Украине предлагают широкий выбор праздничной выпечки. Цены стартуют от 30 грн. за 100 граммов.

Обзор цен на пояса в супермаркетах Киева:

NOVUS: начиная с 29,9 грн за 100 г, 49,99 за 200, 79,99 за 500 грамм.

"Сільпо": собственная выпечка – 34,99 (100 г), 79,99 (300 грамм), 129 грн (500 г).

"Эпицентр": сдобная – от 36 за 100 г, 125 (450), 230 гривен (1 килограмм).

Сырная – 190 (550), кекс с клюквой и изюмом – 265 (620).

Элитные варианты: с глазурованными сухофруктами и орехами – 169 (300), "Фирменная" с миндалем – 199 (500), кексы Biscotti – 129 (245 грамм).

Таким образом, приготовление или покупка главного атрибута Пасхи в 2025 году в Киеве обойдется дороже прошлогоднего. Но, несмотря на рост цен, спрос на праздничную выпечку остается стабильным.

Аналитики прогнозируют и дальше увеличение спроса и цен на продукты в предпраздничный период.

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