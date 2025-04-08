Прогноз погоды на среду, 9 апреля 2025 года, предусматривает еще большее похолодание в Киеве и области.

Эксперты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, каким будет прогноз погоды в Киеве и области на среду, 9 апреля 2025 года, пишет Politeka.

Вновь в течение суток облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления скоростью до 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Киеве и области на 9 апреля не подразумевает существенных осадков, лишь местами возможен небольшой снег, но уже в четверг, 10 числа, в Украину придет циклон, который принесет новую волну осадков, а также усиление ветра, сообщает Politeka.

Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале рассказала, что в ближайшую ночь в Украине будет еще холоднее, чем до этого, заморозки будут достигать от 0 до -5 градусов мороза.

Из-за заморозков объявлен второй (оранжевый) уровень опасности, ведь это угроза для раннецветущих растений, в частности, деревьев.

Даже днем ​​по Украине температура будет до +1+6 градусов, немного теплее в Луганской области – до +6+9. В столице ожидается до +1+3 тепла.

По данным Укргидрометцентра, прогноз погоды в Киевской области на 9 апреля предполагает днем ​​температуру от +1 до +6 градусов.

Наталья Диденко добавила, что потепления в Украине следует ожидать уже с Вербного воскресенья, а к середине месяца температура воздуха должна подняться до +12+18 тепла.

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