Эксперты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, каким будет прогноз погоды в Киеве и области на среду, 9 апреля 2025 года, пишет Politeka.
Вновь в течение суток облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления скоростью до 5-10 метров в секунду.
Прогноз погоды в Киеве и области на 9 апреля не подразумевает существенных осадков, лишь местами возможен небольшой снег, но уже в четверг, 10 числа, в Украину придет циклон, который принесет новую волну осадков, а также усиление ветра, сообщает Politeka.
Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале рассказала, что в ближайшую ночь в Украине будет еще холоднее, чем до этого, заморозки будут достигать от 0 до -5 градусов мороза.
Из-за заморозков объявлен второй (оранжевый) уровень опасности, ведь это угроза для раннецветущих растений, в частности, деревьев.
Даже днем по Украине температура будет до +1+6 градусов, немного теплее в Луганской области – до +6+9. В столице ожидается до +1+3 тепла.
По данным Укргидрометцентра, прогноз погоды в Киевской области на 9 апреля предполагает днем температуру от +1 до +6 градусов.
Наталья Диденко добавила, что потепления в Украине следует ожидать уже с Вербного воскресенья, а к середине месяца температура воздуха должна подняться до +12+18 тепла.
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