На апрель 2025 прогноз погоды в Киеве и области предусматривает новую волну похолодания с возможными заморозками и снегом.

Синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать украинцам от прогноза погоды в Киеве и области на апрель 2025 года, сообщает Политика.

Первые дни месяца принесут в столицу дожди. Тепла 1-2 числа ждать также не стоит, максимум температура поднимется до +9+11 градусов. Об этом рассказала синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале.

3-4 апреля, как обещает прогноз погоды, температура воздуха в Киевской области поднимется на несколько градусов, возможно обойдется без дождей.

Но с 5 по 9 апреля синоптики предусматривают очередную волну похолодания в Украине. Оно начнется с северных, западных и центральных регионов, а к 7-8 числам распространится в южные и восточные области.

По словам Наталки Диденко, в начале следующей недели ситуация будет достаточно сложная: в западных, северных и частично центральных регионах возможны заморозки, но есть вероятность, что от этого защитят облака.

В эти же дни, по предварительным данным, в результате сочетания активного циклона и низких температур в некоторых областях на западе, севере и в центре Украины возможен снег. Важно понимать, что природа еще может изменить свои планы, но пока прятать теплую одежду не торопитесь.

После этого прогноз погоды предполагает, что в Киеве снова начнется постепенное потепление.

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