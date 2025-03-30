Яким буде прогноз погоди в Києві та області на понеділок, 31 березня 2025 року, та наскільки похолодає в столиці протягом наступних днів.

Синоптики розповіли, яких сюрпризів чекати українцям від прогнозу погоди в Києві та області на понеділок, 31 березня 2025 року, пише Політека.

Протягом доби хмарно з проясненнями. Про це повідомляють експерти Українського гідрометеорологічного центру.

Вітер по Київській області 31 березня, відповідно до прогнозу погоди, очікується переважно східний, швидкістю до 5-10 метрів за секунду.

І вночі, і вдень у регіоні місцями пройдуть невеликі дощі, повідомляє Політека. Тут столиці пощастило, тому що в понеділок на Дніпропетровщині, Донеччині та Харківщині місцями опади будуть значні.

Температура повітря в області, як обіцяє прогноз погоди на 31 березня, становитиме в нічні години від +4 до +9 градусів, а в денні – до +10+15 тепла.

У Києві також протягом доби можливі невеликі дощі. Температура вночі становитиме до +7+9 градусів, а в дення години підніметься до +13+15.

Синоптики Укргідрометцентру попереджають, що в перші дні квітня в регіоні буде дещо прохолодніше. 1-2 квітня буде хмарно з проясненнями, можливі невеликі дощі. Вітер дещо посилиться та досягатиме 7-12 метрів за секунду.

Температура повітря опуститься до +5+7 вночі, а вдень термометри покажуть максимум +11+13 тепла. А 3-4 квітня протягом ночі повітря охолоне ще більше – до +2+4.

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