Каким будет прогноз погоды в Киеве и области на понедельник, 31 марта 2025 года, и насколько похолодает в столице в течение следующих дней.

Синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать украинцам от прогноза погоды в Киеве и области на понедельник, 31 марта 2025 года, пишет Политека.

В течение суток облачно с прояснениями. Об этом сообщают эксперты Украинского гидрометеорологического центра.

Ветер по Киевской области 31 марта, согласно прогнозу погоды, ожидается преимущественно восточный, скоростью до 5-10 метров в секунду.

И ночью, и днем ​​по региону местами пройдут небольшие дожди, сообщает Политека. Здесь столице повезло, потому что в понедельник на Днепропетровщине, Донетчине и Харьковщине местами осадки будут значительными.

Температура воздуха в области, как обещает прогноз погоды на 31 марта, составит в ночные часы от +4 до +9 градусов, а в дневные – до +10+15 тепла.

В Киеве также в течение суток возможны небольшие дожди. Температура ночью составит до +7+9 градусов, а в дневные часы поднимется до +13+15.

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают, что в первые дни апреля в регионе будет несколько прохладнее. 1-2 апреля облачно с прояснениями, возможны небольшие дожди. Ветер несколько усилится и будет достигать 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха опустится до +5+7 ночью, а днем ​​термометры покажут максимум +11+13 тепла. А 3-4 апреля в течение ночи воздух охладится еще больше – до +2+4.

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