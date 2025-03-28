Синоптики поделились прогнозом погоды в Киеве и области на субботу, 29 марта 2025 года, и предупредили о новой волне похолодания и дождей.

На субботу, 29 марта 2025 года, прогноз погоды в Киеве и области достаточно приятный, а вот в воскресенье ситуация несколько испортится, пишет Политека.

Как сообщают эксперты Украинского гидрометеорологического центра, в субботу в течение суток ожидается переменная облачность без осадков.

Ветер по Киевской области, согласно прогнозу погоды на 29 марта, будет восточным, скоростью до 7-12 метров в секунду.

Термометры в столице ночью покажут от +2 до +4, а днем ​​воздух прогреется примерно до +15 тепла, сообщает Политека. В регионе температура будет колебаться от ночных 0+5 градусов до приятных +13+18 в дневные часы.

Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале тоже дала прогноз погоды в Киеве на 29 марта и рассказала, как ситуация изменится в воскресенье, 30 числа.

По ее словам, в столице завтра ожидается сильный ветер, отсутствие осадков и 14 градусов тепла. Сухо в большинстве регионов, но на юге, юго-западе и востоке (кроме Харьковщины) пройдут дожди. Днем до +12+18 градусов, комфорт от которых будет немного снижать сильный ветер.

В воскресенье, по словам синоптика, в столице возможны дожди, температура воздуха немного опустится, до +10+12. Между тем, в целом по Украине в этот день облачность увеличится, местами пройдут дожди, немного похолодает: температура +9+13, теплее в юго-восточных регионах (+14+18), на Волыни и Ровенщине (до +11+14).

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