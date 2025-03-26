В апреле 2025 года пенсия в Украине вырастет для части граждан.

Пенсия в Украине повысится тем, кто продолжает работать, сообщает Политека.

Как информирует ПФУ, предполагается, что с апреля произойдет автоматический пересчет для работающих людей.

Рост денежного довольствия коснется только тех, кто отвечает определенным критериям. Важно отметить, что эти изменения не касаются граждан, получающих деньги за выслугу лет по условиям Закона "О пенсионном обеспечении", и не достигших 60 лет.

Пенсия в Украине будет увеличена для тех пенсионеров, которые после назначения или предварительного пересчета продолжали работать и приобрели не менее двух лет страхового стажа. Также надбавка будет у тех, кто работал менее двух лет после предварительного пересчета, но имел не менее двух лет страхового стажа после назначения выплат.

Доплаты будут рассчитываться на основе данных, приобретенных на 1 марта текущего года, и только для тех, кто отвечает требованиям законодательства.

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