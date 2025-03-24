Пенсія в Україні встановлює систему доплат для людей, які залежать від віку.

Пенсіонери можуть втратити вікові надбавки після того, як пенсія в Україні буде проіндексована, повідомляє Politeka.net.

Це відбувається через незмінний ліміт, і з кожним роком все більше пенсіонерів залишаються без додаткових доплат.

Індексація пенсій не завжди означає зростання для всіх громадян. Під час перегляду сум деякі пенсіонери можуть втратити право на доплати, які нараховуються з досягненням 70 років.

Встановлюється система вікових доплат для пенсіонерів, що залежить від віку:

від 70 до 74 років — до 300 гривень;

від 75 до 79 років — до 456 гривень;

від 80 років і старше — до 570 гривень.

Ці надбавки автоматично починають нараховуватися після досягнення відповідного віку, причому якщо пенсіонер досягає нового вікового порогу в середині місяця, він отримує частину доплати, а повну суму — з наступного місяця.

Основною причиною втрати вікових надбавок є перевищення встановленого ліміту загального розміру пенсії, який на даний момент становить 10 340,35 гривень. Якщо після індексації пенсія в Україні перевищує цей поріг, пенсіонер автоматично позбавляється права на додаткові виплати.

Наприклад, якщо до індексації вона була 10 000, а після перерахунку стала 10 400, пенсіонер втратить вікову надбавку через перевищення ліміту. Коли ж пенсіонер досягає нового вікового порогу, він отримає не нову доплату, а лише різницю між попередніми та новими сумами:

при досягненні 75-ти доплата збільшується з 300 грн до 456 грн (+156);

при досягненні 80-ти сума підвищується з 456 до 570 грн (+114 грн).

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