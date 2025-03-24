Пенсия в Украине устанавливает систему доплат для тех людей, которые зависят от возраста.

Пенсионеры могут потерять возрастные надбавки после того, как пенсия в Украине будет проиндексирована, сообщает Politeka.net.

Это происходит из-за неизменного лимита, и с каждым годом все больше пенсионеров остаются без дополнительных денег.

Индексация не всегда означает рост всех граждан. При пересмотре сумм некоторые пенсионеры могут потерять право на доплаты, начисляемые с достижением 70 лет.

Устанавливается система доплат, которая зависит от возраста:

от 70 до 74 лет – до 300 гривен;

от 75 до 79 лет - до 456 гривен;

от 80 лет и старше – до 570 гривен.

Эти надбавки автоматически начинают начисляться по достижении соответствующего возраста, причем если укпаинец достигает нового порога в середине месяца, он получает часть денег, а полную сумму - со следующего месяца.

Основная причина потери надбавок - превышение установленного лимита общего размера пенсии, который на данный момент составляет 10 340,35 гривен. Если после индексации пенсия в Украине превышает этот порог, пенсионер автоматически лишается права на дополнительные выплаты.

К примеру, если до индексации она была 10 000, а после пересчета стала 10 400, украинец потеряет возрастную надбавку из-за превышения лимита. Когда же украинец достигает нового возрастного порога, он получит не новую доплату, а разницу между предыдущими и новыми суммами:

при достижении 75 доплата увеличивается с 300 грн до 456 грн (+156);

при достижении 80 сумма повышается с 456 до 570 грн (+114 грн).

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.