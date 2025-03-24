Синоптики рассказали, какие сюрпризы готовит прогноз погоды в Киеве и области на вторник, 25 марта 2025 года.

Эксперты Украинского гидрометеорологического центра дали свежий прогноз погоды в Киеве и области на вторник, 25 марта 2025 года, сообщает Политека.

Если в понедельник в большинстве регионов Украины было объявлено об опасности из-за порывов ветра до 15-20 метров в секунду, то на вторник, 25 марта, в этом аспекте прогноз погоды в Киеве и области гораздо приятнее. Ветер немного успокоится, ожидается юго-восточный с переходом на северо-западный, скоростью до 7-12 метров в секунду.

Во вторник в течение суток облачно с прояснениями. В столице и регионе ночью пройдут дожди, а вот днем ​​осадков не ожидается, пишет Политека.

Прогноз погоды на 25 марта по Киевской области ночью предусматривает температуру от +3 до +8 градусов тепла, а днем ​​до +9+14. При этом в столице в ночные часы температура воздуха будет примерно +6+8 градусов тепла, в дневные часы она поднимется до +11+13.

Также эксперты Укргидрометцентра предупреждают, что в среду дожди могут дать жителям столицы передышку, но уже в четверг и пятницу они снова вернутся. Температура воздуха будет оставаться примерно на том же уровне. Кроме того, в среду ветер должен окончательно успокоиться, его скорость составит всего 3-8 метров в секунду.

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