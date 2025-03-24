"Укрзализныця" сменила маршрут поезда на популярном направлении, стало известно о нововведениях.

Укрзализныця продлила маршрут популярного среди туристов поезда №203/204, сообщает Политека.

Речь идет о направлении Киев – Ивано-Франковск, которое теперь будет курсировать до станции Ясиня, которая открывает больше возможностей для путешествий в Карпаты.

График движения выглядит так: отправление из Киева – в 23:00, прибытие в Ясину – в 14:17.

Отправление со станции Ясиня – в 18:05.

Стоимость билетов на рейс 25 марта: купе (в Ивано-Франковск) – 388,14 грн, за плацкарт придется заплатить 254,39 гривен.

Пассажиры могут выбрать купейные или плацкартные вагоны, насладиться комфортом в пути, возможностью выспаться и полюбоваться красочными видами.

Также известно о дополнительном скоростном Интерсити+ №778 Львов – Киев.

"Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной двухэтажный поезд Skoda по маршруту Львов – Киев.

Расписание движения по этому направлению:

23 марта: отправление из Львова в 13:47, прибытие в Киев в 21:04.

30 марта: из Львова в 14:10, в столицу в 21:04.

"Продажа билетов уже открыта! Планируйте путешествия заранее и покупайте билеты на сайте, в приложении или в кассах вокзалов", - говорится в сообщении Укрзализныци.

Купить билеты можно через мобильное приложение или на сайте.

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Напомним, Politeka писала, что в "Укрзализныце" сделали предупреждение.

Також Politeka писала, було назначено рейсы дополнительных поездов.

Как Politeka писала украинцам, рассказали, что изменится с 20 марта.