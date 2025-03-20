Новий графік поїздів із Києва передбачає, що пасажири компанії "Укрзалізниця" зможуть доїхати до Карпат без пересадок, повідомляє Політека.

Як інформує "Укрзалізниця", оновлення стосується рейсу №203/204, який раніше прямував до Івано-Франківська.

Тепер він продовжуватиме рух до станції Ясіня, що дозволяє для туристів та любителів гірських подорожей не робити пересадки на своєму шляху до Закарпаття.

Згідно з новим графіком для поїздів з Києва, маршрут стане ще зручнішим для мандрівників.

Компанія зробила зручний час відправлення – потяга вирушає зі столиці о 23:00, що дозволяє спокійно завершити всі справи перед поїздкою. Окрім цього, прибуваєте ви в Ясіню вдень о 14:17, що ідеально підходить для заселення у готелі, бази відпочинку чи садиби.

Також у потязі передбачені купейні та плацкартні вагони, можливість повноцінного сну та традиційні напої – чай і кава. Компанія потурбувалася і про зручний час для повернення – зворотний рейс із початкової станції відправляється о 18:05, що дає змогу пасажирам ще раз насолодитися карпатськими краєвидами перед від’їздом.

Квитки можна придбати на офіційному сайті або через мобільний застосунок.

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