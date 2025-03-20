Новый график поездов из Киева предусматривает, что пассажиры компании "Укрзализныця" смогут доехать в Карпаты без пересадок, сообщает Политека.

Как информирует "Укрзализныця", обновление касается рейса №203/204, ранее направлявшегося в Ивано-Франковск.

Теперь он будет продолжать движение до станции Ясиня, что позволяет для туристов и любителей горных путешествий не делать пересадки на своем пути в Закарпатье.

Согласно новому графику для поездов из Киева, маршрут станет еще более удобным для путешественников. Компания сделала удобное время отправления – отправляется из столицы в 23:00, что позволяет спокойно завершить все дела перед поездкой. Кроме того, вы прибываете в Ясиню днем ​​в 14:17, что идеально подходит для заселения в отеле, базы отдыха или усадьбы.

Также предусмотрены купейные и плацкартные вагоны, возможность полноценного сна и традиционные напитки – чай и кофе. Компания позаботилась и об удобном времени для возвращения – обратный рейс с начальной станции отправляется в 18:05, что позволяет пассажирам еще раз насладиться карпатскими видами перед отъездом.

Билеты можно приобрести на официальном сайте или через мобильное приложение.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.