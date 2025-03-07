В "Укрзализныце" рассказали об изменениях с 9 марта, известно, как выглядит новый график поездов из Киева, передает Политека.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Так, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева и обратно в столицу.

9 марта поезд №168/167 Львов – Одесса – Львов отправится из Львова в 07:26, а прибудет в Одессу в 18:17. Назад поезд Укрзализныци отправляется в 07:53, и прибудет во Львов в 18:23.

Поезд №265/266 Киев – Одесса – Киев отправится 9 марта, передает Политека.

Из Киева поезд выедет в 08:33, в Одессе будет в 18:08. Назад в 11:27, а в Киеве – в 20:42.

16 и 30 марта в Карпаты украинцев доставит дополнительный поезд Укрзализныци №159/160 Киев – Трускавец – Киев.

Из Киева поезд отправится в 10:16, в Трускавце он будет в 19:37. Назад в 08:33, в Киеве ожидается в 19:11.

В "Укрзализныце" сообщили, продажа билетов на даные дополнительные поезда уже открыта.

К слову, в Киеве и других городах можно получить бесплатный проезд в электричке в 2025 году.

Некоторые категории граждан имеют право на бесплатный проезд в пригородных поездах Киева и не только, речь идет о пенсионерах по возрасту, дети из многодетных семей, лица с инвалидностью,

Родители погибших или пропавших без вести военных.

Защитники Украины, участники АТО/ООС, УБД и участники Революции Достоинства.

Ветераны Второй мировой войны, ветераны боевых действий, бывшие военнослужащие, партизаны и участники сопротивления.

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