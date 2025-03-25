Мобилизация в Украине продолжается и систематический отказ от прохождения военно-врачебной комиссии может иметь серьезные последствия.

В то время, когда идет мобилизация в Украине , такие действия могут квалифицироваться Уголовным кодексом, сообщает Политика.

Как сообщает адвокат Юрий Айвазян в своем материале на портале "Юристи.UA", на практике такие случаи наказания пока не зафиксированы.

По его словам, гражданин, неоднократно отказывающийся от прохождения ВЛК без уважительных причин, может быть привлечен к ответственности согласно статье 336 УКУ. Эта норма предусматривает наказание за уклонение от призыва. В то же время адвокат отмечает, что в судебной практике подобных дел пока не было.

Мобилизация в Украине предусматривает обязательное прохождение военно-врачебной комиссии, которая определяет пригодность граждан к службе. Отказ от этого процесса без обоснованных причин может вызвать юридические последствия, однако механизм их реализации пока не четко отработан.

Юрист отмечает, что ответственность за уклонение предусмотрена законом, однако на практике ТЦК ограничивается административными мерами и повторными вызовами.

Эксперты рекомендуют военнообязанным не игнорировать вызовы на ВЛК и внимательно относиться к своим юридическим обязанностям.

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