Українці за кордоном зможуть теж стати на облік під час мобілізації в Україні.

Тепер під час мобілізації в Україні особи, що знаходяться за кордоном, зможуть стати на облік дистанційно, повідомляє Politeka.

Заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук повідомила, що Міністерство оборони розробляє постанову, яка дозволяє громадянам України віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, ставати на військовий облік онлайн. Це рішення було прийнято за результатами міжвідомчої робочої ради.

Досі лише чоловіки віком від 18 до 25 років мали можливість стати на військовий облік за кордоном, але нова ініціатива дозволяє розширити це правило для всіх громадян, які перебувають за межами держави. Відтепер громадяни виконуватимуть цю процедуру без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування або проходити військово-лікарську комісію.

Міністерство оборони готує відповідний проект постанови, який має бути готовий уже найближчим часом. Це дозволяє українцям, які на заробітках або з інших причин перебувають за кордоном, виконувати свої обов'язки перед державою без фізичної присутності.

Така ініціатива стане важливим кроком у рамках мобілізації в Україні, і забезпечить більш ефективний контроль навіть в умовах міжнародної мобільності.

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