Украинцы за границей смогут тоже встать на учет во время мобилизации в Украине.

Теперь во время мобилизации в Украине находящиеся за рубежом смогут стать на учет дистанционно, сообщает Politeka.

Заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук сообщила, что Министерство обороны разрабатывает постановление, разрешающее гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, находящимся за границей, становиться на военный учет онлайн. Это решение было принято по результатам межведомственного рабочего совета.

До сих пор только мужчины от 18 до 25 лет имели возможность встать на военный учет за границей, но новая инициатива позволяет расширить это правило для всех граждан, находящихся за пределами государства. Теперь граждане будут выполнять эту процедуру без необходимости посещать территориальные центры комплектования или проходить военно-врачебную комиссию.

Министерство обороны готовит соответствующий проект постановления, который должен быть готов в ближайшее время. Это позволяет украинцам, которые на заработках или по другим причинам находятся за границей, выполнять свои обязанности перед государством без физического присутствия.

Такая инициатива станет важным шагом в рамках мобилизации в Украине и обеспечит более эффективный контроль даже в условиях международной мобильности.

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