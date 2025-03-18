У Верховному суді ухвалено рішення, що навіть у разі визнання порушень з боку ТЦК, це не є підставою для його звільнення з військової служби під час того, як йде мобілізація в Україні.

Касаційний адміністративний суд розглянув справу військового, який оскаржував свій призов, стверджуючи, що був мобілізований без належного медичного огляду в час, коли мобілізація в Україні триває, пише Політека.

У рішення йдеться про те, що попередні інстанції визнали дії районного ТЦК та СП незаконними та постановили звільнити позивача зі служби.

Однак Верховний суд скасував ці рішення, зазначивши, що мобілізаційний процес є незворотною процедурою. Визнання її порушень не означає автоматичного повернення особи до попереднього статусу. Там наголосили, що питання призову та звільнення регулюються різними правовими нормами, які не були предметом розгляду у цій справі.

Там також підкреслили, що позовні вимоги щодо звільнення військовослужбовця виходять за межі правовідносин між позивачем та територіальним центром комплектування. Натомість спір стосувався саме процедури призову, а не правомірності перебування особи на військовій службі.

Відсутність медичного огляду під час того, як йде мобілізація в Україні, не свідчить про непридатність особи для виконання свого обов'язку перед державою та не є достатньою підставою для її звільнення.

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