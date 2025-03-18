В Верховном суде принято решение, что даже в случае признания нарушений со стороны ТЦК это не является основанием для его увольнения с военной службы во время того, как идет мобилизация в Украине.

Кассационный административный суд рассмотрел дело военного, который обжаловал свой призыв, утверждая, что был мобилизован без надлежащего медицинского осмотра в то время, когда мобилизация в Украине продолжается, пишет Политека.

В решении говорится, что предыдущие инстанции признали действия районного ТЦК и СП незаконными и постановили уволить истца со службы.

Однако Верховный суд отменил эти решения, отметив, что мобилизационный процесс является необратимой процедурой. Признание его нарушений не означает автоматического возвращения лица в предыдущий статус. Там подчеркнули, что вопросы призыва и увольнения регулируются разными правовыми нормами, не являющимися предметом рассмотрения по этому делу.

Там также подчеркнули, что исковые требования по увольнению военнослужащего выходят за пределы правоотношений между истцом и территориальным центром комплектования. Спор же касался именно процедуры призыва, а не правомерности пребывания лица на военной службе.

Отсутствие медицинского осмотра при мобилизации в Украине не свидетельствует о непригодности лица для выполнения своего долга перед государством и не является достаточным основанием для его освобождения.

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