В 2026 году выход на пенсию в Украине станет тяжелее из-за изменения требований к количеству страхового стажа, сообщает Politeka.

Хотя пенсионный возраст не повышали, от будущих пенсионеров требуют больше лет страхового стажа, чтобы они могли выйти на заслуженный отдых. Это касается всех, кто планирует пойти на него в 60, 63 или 65 лет.

Согласно новым правилам, для выхода на в 60 лет нужно будет иметь не менее 33 лет страхового стажа. Для тех, кто хочет получить ее в 63 года, нужно будет иметь 23 года опыта за спиной, а для 65 лет – 15 лет. Эти изменения, вступающие в силу в 2026 году, отражают тенденцию к постепенному повышению требований.

Особенность состоит в том, что требования к минимальному стажу для выплат по возрасту в 2026 году уже возрастают. И если до 2028 года для лиц, желающих выйти на пенсионный отдых в 60 и 63 года, требования будут увеличиваться, то для выхода на заслуженный отдых в 65 лет минимальный порог не будет меняться.

Эти изменения могут осложнить процесс ухода на пенсию в Украине для некоторых людей, особенно для тех, кто не имеет достаточного страхового порога, или для тех, кто не работал официально. Поэтому следует обращать внимание на индивидуальные обстоятельства, чтобы не возникло проблем.

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