Пенсія в Україні передбачає те, що військовослужбовці, які отримали першу групу інвалідності через участь у бойових діях, мають право на грошове забезпечення.

Пенсія в Україні в такому випадку буде призначена лише за умови дотримання певної процедури та своєчасного подання документів, повідомляє Політека.

Як йдеться на порталі "Юристи.ua", відповідно до чинного законодавства, військовослужбовці з інвалідністю першої групи мають подати заяву до відповідного структурного підрозділу силового відомства. Це може бути: Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки або Міністерство надзвичайних ситуацій.

Після отримання звернення цей підрозділ зобов’язаний протягом 10 днів оформити необхідні документи, ознайомити заявника та передати їх до головного управління Пенсійного фонду за місцем реєстрації.

Для оформлення пенсії в Україні учасники бойових дій з інвалідністю повинні надати: заяву про призначення виплат; копію паспорта; грошовий атестат або довідку про зарплату за останні 24 місяці; військово-медичні довідки про стан здоров’я; висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК);копію ідентифікаційного коду та довідку з банку про відкриття рахунку.

Якщо не всі документи готові, можна подати лише наявні, а решту – донести протягом трьох місяців.

За законом, рішення про призначення - приймається протягом 10 днів після отримання повного пакета документів. Якщо цього не сталося, громадяни можуть подати скаргу до Міністерства внутрішніх справ (для військовослужбовців Національної гвардії) або безпосередньо до Пенсійного фонду.

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