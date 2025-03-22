Пенсия в Украине предусматривает, что военнослужащие, получившие первую группу инвалидности из-за участия в боевых действиях, имеют право на денежное довольствие.

Пенсия в Украине в таком случае будет назначена только при условии соблюдения определенной процедуры и своевременной подачи документов, сообщает Политека.

Как говорится на портале "Юристи.ua", согласно действующему законодательству, военнослужащие с инвалидностью первой группы должны подать заявление в соответствующее структурное подразделение силового ведомства. Это может быть Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Служба безопасности или Министерство чрезвычайных ситуаций.

После получения обращения это подразделение обязано в течение 10 дней оформить необходимые документы, ознакомить заявителя и передать их в главное управление Пенсионного фонда по месту регистрации.

Для оформления пенсии в Украине участники боевых действий с инвалидностью должны предоставить: - заявление о назначении выплат; копию паспорта; денежный аттестат или справку о зарплате за последние 24 месяца; военно-медицинские справки о состоянии здоровья; заключение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК); копию идентификационного кода и справку из банка об открытии счета.

Если не все документы готовы, можно подать только имеющиеся, а остальные донести в течение трех месяцев.

По закону, решение о назначении – принимается в течение 10 дней после получения полного пакета документов. Если этого не произошло, граждане могут подать жалобу в Министерство внутренних дел (для военнослужащих Национальной гвардии) или непосредственно в Пенсионный фонд.

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