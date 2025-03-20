Пенсія в Україні змінюється для пенсіонерів при пізнішому виході на заслужений відпочинок.

Пенсія в Україні може бути збільшеною не тільки через добровільні страхові внески, але й шляхом пізнішого виходу на заслужений відпочинок, повідомляє Politeka.net.

У ПФУ розповіли, як зміниться грошове забезпечення, якщо продовжити працювати після 60 років.

Якщо пенсіонер вирішує відкласти пенсійне оформлення, його виплата збільшується. Розмір збільшення залежить від періоду, на який відстрочено вихід на заслужений відпочинок.

Однак про наміри працювати після досягнення пенсійного віку потрібно повідомити ПФУ до цього моменту.

Виплати змінюються при пізнішому виході на заслужений відпочинок:

Зростає на 0,5% за кожен повний місяць після досягнення пенсійного віку, якщо відстрочка не перевищує 5 років (60 місяців);

Збільшення складає 0,75% при відстрочці понад 5 років.

Наприклад, якщо пенсія в Україні буде оформлена у 61, виплата зросте на 6%, у 62 — на 12%, а в 65 — на 36%.

Нагадаємо також, що в ПФУ готуються до змін у пенсійній системі - уже в 2025 році може бути запроваджена накопичувальна пенсія в Україні.

Це означає, що громадяни отримуватимуть гроші не лише із солідарної системи, а й із власного накопичувального рахунку. Наразі нарахування фінансуються за солідарною моделлю: внески працюючих громадян спрямовуються на забезпечння нинішнім пенсіонерам.

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Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.