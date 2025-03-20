Пенсия в Украине меняется для пенсионеров при более позднем выходе на заслуженный отдых.

Пенсия в Украине может быть увеличена не только из-за добровольных страховых взносов, но и путем более позднего выхода на заслуженный отдых, сообщает Politeka.net.

В ПФУ рассказали, как изменится денежное обеспечение, если продолжить работу после 60 лет.

Если пенсионер решает отложить пенсионное оформление, то его выплата увеличивается. Размер увеличения зависит от периода, на который отсрочен выход на заслуженный отдых.

Однако о намерениях работать после достижения пенсионного возраста следует уведомить ПФУ до этого момента.

Выплаты меняются при более позднем выходе на заслуженный отдых:

Растет на 0,5% за каждый полнолуние после достижения пенсионного возраста, если отсрочка не превышает 5 лет (60 месяцев);

Увеличение составляет 0,75% при отсрочке более 5 лет.

Например, если пенсия в Украине будет оформлена в 61, выплата вырастет на 6%, в 62 – на 12%, а в 65 – на 36%.

Напомним также, что в ПФУ готовятся к изменениям в пенсионной системе – уже в 2025 году может быть введена накопительная система в Украине.

Это значит, что граждане будут получать деньги не только из солидарной системы, но и со собственного накопительного счета. Начисления финансируются по солидарной модели: взносы работающих граждан направляются на обеспечение нынешним пенсионерам.

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