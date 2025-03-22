При мобилизации в Украине законодательство регулирует возможность проникновения работников ТЦК в частный дом.

Мобилизация в Украине продолжается, и представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки вправе вручать повестки военнообязанным, сообщает Politeka.

Однако вопрос о возможности их входа в жилище без разрешения остается актуальным. В этом контексте разъяснение предоставил Департамент правового обеспечения ДМР.

Согласно Закону Украины «О мобилизационной подготовке» и Постановлением Кабинета Министров Украины № 560 от 16 апреля 2024 года, вручение повесток может производиться в разных местах: по адресу проживания или регистрации, на работе, в учебных заведениях, общественных местах, в территориальных центрах комплектования или на блокпоста.

Закон четко определяет, что вручение повестки по месту жительства не дает права представителям Территориальных центров комплектования заходить в дом без разрешения. Закон разрешает проникновение в жилье только при решении суда или в неотложных ситуациях, таких как спасение жизни или имущества. Поэтому без согласия собственника представители ТЦК могут вручить повестку только возле жилья или в публичных местах.

Мобилизация в Украине продолжает набирать обороты, однако право на проникновение в здание ограничено законодательством.

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